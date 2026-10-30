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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,07%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.729,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,07%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,07% e archivia gli scambi a 10.729,78 punti.
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