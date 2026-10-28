Cosmico acquisisce la società di head hunting Clutch e punta a 40 milioni di ricavi nel 2026

(Teleborsa) - Cosmico, piattaforma che connette i talenti del digitale con le aziende in Italia e in Spagna, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Clutch, società specializzata nella ricerca e selezione del personale. Il controvalore dell'operazione non è stato comunicato. Con l'operazione il Gruppo entra per la prima volta nel mercato del lavoro dipendente: alle competenze attivate su base progettuale attraverso la piattaforma di Talent-as-a-Service si affianca ora la ricerca di profili destinati all'inserimento stabile in organico nelle aziende clienti. Si tratta della quinta acquisizione realizzata dal 2024 e dà origine al quinto verticale del Gruppo.



Cosmico ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 24 milioni di euro, in incremento del 109% su base annua, e conferma per il 2026 un target di 40 milioni di euro di ricavi generati, nell'ambito di una traiettoria che individua nei 100 milioni di euro l'obiettivo al 2028. Cosmico serve oggi oltre 300 clienti in Italia e Spagna.



Clutch ha chiuso il 2025, primo esercizio pieno di attività, con ricavi pari a 1,8 milioni di euro e punta a 2,6 milioni di euro nel 2026. Nel 2026 ha avuto un fatturato per fee earner di 233.000 euro gestendo fino a 112 ricerche simultaneamente, operando secondo un modello di boutique specializzata fondato su headhunter senior, processi abilitati dalla tecnologia e integrazione dell'intelligenza artificiale. Le principali aree di specializzazione comprendono Manufacturing, Energy, TLC, Retail, Oil & Gas, Financial Services e Sales. Il nuovo verticale prevede di gestire 500 processi di selezione nel 2027. Clutch continuerà a operare con il proprio brand e manterrà autonomia operativa e strategica, beneficiando al contempo dell'integrazione con le funzioni centrali di piattaforma. Lorenzo Cattelani continuerà a guidare la società in qualità di CEO.



"L'acquisizione di Clutch rappresenta un passaggio strategico nel percorso di evoluzione di Cosmico da piattaforma focalizzata sul talento on demand a Gruppo in grado di presidiare in modo integrato l'accesso alle competenze - afferma Francesco Marino, CEO e Co-founder del Gruppo Cosmico - Entriamo in un mercato, quello italiano della ricerca e selezione, che presenta ancora ampi spazi di consolidamento. Il nostro obiettivo è costruire un operatore di scala, capace di accompagnare le organizzazioni lungo l'intero spettro dei fabbisogni di talento - dal progetto all'inserimento stabile - facendo leva su competenze verticali, tecnologia proprietaria e un modello di integrazione replicabile".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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