Carburanti, Mimit: benzina self scende a 2,024 €/l, gasolio sale a 2,260 €/l

(Teleborsa) - Secondo l'Osservatorio prezzi del Mimit, giovedì 22 ottobre il prezzo medio self sulla rete stradale è di 2,024 euro al litro per la benzina e di 2,260 per il gasolio. In autostrada la benzina è a 2,047 €/l e il gasolio a 2,300 €/l.



Rispetto a mercoledì 21 ottobre la benzina scende di 0,2 centesimi in rete stradale (2,026) e sale di 0,2 in autostrada (2,045), mentre il gasolio sale di 0,1 centesimi sulla rete stradale (2,259) e di 0,6 in autostrada (2,294).



(Foto: bizoon | 123RF)

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