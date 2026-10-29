AB InBev, ricavi in crescita del 4,9% nel terzo trimestre. Utile per azione sottostante +22%

Il colosso della birra alza l'acconto sul dividendo a 0,40 euro

(Teleborsa) - AB InBev ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi in crescita organica del 4,9%, grazie a un aumento del 4,2% dei ricavi per ettolitro, sostenuto dalla premiumizzazione e dalle bevande non birrarie. A livello reported i ricavi sono saliti del 9,1% a 16.512 milioni di dollari, beneficiando dell'effetto cambi. I volumi sono cresciuti dello 0,4%, con la birra sostanzialmente stabile (-0,1%) e le altre bevande in aumento del 4%: la crescita diffusa è stata compensata soprattutto dal mercato cinese, con i volumi dell'area Asia Pacifico in calo dell'11%.



L'EBITDA normalizzato è aumentato del 3,9% a 5.957 milioni di dollari, con un margine in calo di 34 punti base al 36,1%, a causa di maggiori investimenti in marketing e dei costi delle materie prime. L'utile sottostante si è attestato a 2.396 milioni di dollari, contro i 1.970 milioni del terzo trimestre 2025, mentre l'utile per azione sottostante è cresciuto del 22,4% a 1,21 dollari (+13,9% a cambi costanti). L'utile netto attribuibile agli azionisti è salito a 1.597 milioni da 1.054 milioni.



Tra i marchi globali, Corona, Stella Artois e Michelob Ultra hanno registrato ricavi in crescita rispettivamente del 20%, 19% e 50% al di fuori dei mercati di origine. I ricavi della birra analcolica sono saliti del 35% e quelli del segmento Beyond Beer del 19%. Il valore lordo delle vendite di prodotti di terzi tramite la piattaforma BEES Marketplace è cresciuto del 45% a 1,4 miliardi di dollari.



Nei nove mesi i ricavi sono cresciuti del 5,4% organico a 48.439 milioni di dollari, l'EBITDA del 5% a 17.332 milioni e l'utile per azione sottostante del 22,2% a 3,40 dollari.



Il board ha approvato un acconto sul dividendo 2026 di 0,40 euro per azione, contro gli 0,15 euro dell'anno precedente. Al 26 ottobre, il gruppo aveva completato riacquisti per 2,6 miliardi di dollari nell'ambito del programma da 6 miliardi annunciato a ottobre 2025. Confermato l'outlook 2026, con un EBITDA atteso in crescita in linea con l'obiettivo di medio termine del 4-8%.



"Stiamo realizzando una crescita solida oggi mentre investiamo per il domani: il nostro portafoglio di megabrand e mega piattaforme continua a conquistare i consumatori - ha dichiarato il CEO Michel Doukeris - La nostra performance in questo trimestre riflette la forza della nostra presenza geografica diversificata, capacità di eccellenza e un'esecuzione coerente della strategia".

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