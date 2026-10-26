Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,39%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10.767,6. Primo supporto visto a 10.693,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10.654,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)