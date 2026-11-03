Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Contenuto ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE 100. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10.757,3. Primo supporto a 10.682,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10.647,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)