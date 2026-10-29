Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Performance infelice per il cross USD contro "Loonie", che chiude la giornata del 28 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,3975. Prima resistenza a 1,4033. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,3955.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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