Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 28/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 28/10/2026 è stato pari a 2,67 miliardi di euro, in calo del 3,94%, rispetto ai 2,78 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,32 miliardi precedenti.



Tra i 757 titoli trattati, 325 hanno chiuso in flessione, mentre 395 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 37 azioni.









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