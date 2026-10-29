Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 28/10/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 28/10/2026 è stato pari a 2,67 miliardi di euro, in calo del 3,94%, rispetto ai 2,78 miliardi della vigilia.
I volumi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,32 miliardi precedenti.
Tra i 757 titoli trattati, 325 hanno chiuso in flessione, mentre 395 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 37 azioni.
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