Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 23/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 23/10/2026 è stato pari a 3,12 miliardi di euro, in calo del 3,67%, rispetto ai 3,24 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,37 miliardi di azioni, rispetto ai 0,34 miliardi precedenti.



Su 752 titoli trattati in Borsa Italiana, 426 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 275. Invariate le rimanenti 51 azioni.











(Foto: © alessandro0770 | 123RF)

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