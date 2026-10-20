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Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 19/10/2026

Finanza
Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 19/10/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 19/10/2026 è stato pari a 2,74 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,1 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,34 miliardi di azioni, rispetto ai 0,37 miliardi precedenti.

Su 704 titoli trattati in Borsa Italiana, 438 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 227. Invariate le rimanenti 39 azioni.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
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