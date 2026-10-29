ServiceNow crolla a Wall Street dopo i risultati trimestrali

I conti riaccendono i timori legati all'impatto dirompente dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Seduta pesante per le azioni ServiceNow che stanno cedendo il 24%, dopo risultati trimestrali inferiori alle attese e il riaccendersi dei timori legati all’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore del software aziendale.



I risultati del terzo trimestre

Nel terzo trimestre, i ricavi sono cresciuti di oltre il 20%, raggiungendo 4,11 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con le stime degli analisti di 4,10 miliardi. L'utile rettificato per azione si è invece attestato a 1 dollaro, al di sotto degli 1,02 dollari previsti dal mercato.



La flessione è arrivata nonostante il lieve rialzo delle previsioni sui ricavi da abbonamento per il 2026, attesi ora tra 15,78 e 15,79 miliardi di dollari. Segnali positivi arrivano anche dal valore medio dei nuovi contratti legati all’intelligenza artificiale, aumentato del 65%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che fa peggio del mercato di riferimento.



Le implicazioni di medio periodo di ServiceNow confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 118,9 USD con primo supporto visto a 108,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 104,8.







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