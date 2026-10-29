ServiceNow crolla a Wall Street dopo i risultati trimestrali
I conti riaccendono i timori legati all'impatto dirompente dell'intelligenza artificiale
(Teleborsa) - Seduta pesante per le azioni ServiceNow che stanno cedendo il 24%, dopo risultati trimestrali inferiori alle attese e il riaccendersi dei timori legati all’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore del software aziendale.
I risultati del terzo trimestre
Nel terzo trimestre, i ricavi sono cresciuti di oltre il 20%, raggiungendo 4,11 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con le stime degli analisti di 4,10 miliardi. L'utile rettificato per azione si è invece attestato a 1 dollaro, al di sotto degli 1,02 dollari previsti dal mercato.
La flessione è arrivata nonostante il lieve rialzo delle previsioni sui ricavi da abbonamento per il 2026, attesi ora tra 15,78 e 15,79 miliardi di dollari. Segnali positivi arrivano anche dal valore medio dei nuovi contratti legati all’intelligenza artificiale, aumentato del 65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di ServiceNow confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 118,9 USD con primo supporto visto a 108,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 104,8.
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