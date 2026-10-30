Francia, prezzi alla produzione accelerano a settembre

(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), a settembre 2026, su base mensile, i prezzi alla produzione nell'industria hanno continuato ad aumentare (+1,7% rispetto a luglio dopo il +1,2% di agosto). L'accelerazione si è verificata per i prodotti venduti sul mercato francese (+1,7% dopo il +1,0% di agosto) e per quelli destinati ai mercati esteri (+1,9% rispetto ad agosto), con lo stesso ritmo del mese precedente.



Su base annua, i prezzi alla produzione nell'industria francese hanno registrato anch'essi un'accelerazione (+8,2% a settembre dopo il +6,1% di agosto).



Escludendo l'energia in senso lato (idrocarburi, prodotti petroliferi raffinati, elettricità, ecc.), i prezzi alla produzione nell'industria francese sono aumentati leggermente su base mensile (+0,3% dopo la stabilità di agosto) e hanno registrato un'accelerazione su base annua (+3,2% dopo il +2,8%).

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