Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Chiusura negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un ribasso dell'1,06%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 30.240,4. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 30.751,4. L'indebolimento dell'indice MDAX è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 30.008,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)