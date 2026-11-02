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Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Chiusura negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un ribasso dell'1,06%.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 30.240,4. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 30.751,4. L'indebolimento dell'indice MDAX è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 30.008,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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