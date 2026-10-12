Dipietro Group, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 2,40 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM ha avviato la copertura su Dipietro Group , società siciliana attiva da oltre trent'anni come System Integrator nei settori Oil & Gas, Chimico ed Energetico, con un target price di 2,40 euro e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 45%. Dipietro Group si è quotata su Euronext Growth Milan il 31 luglio con un prezzo di collocamento pari a 1,5 euro per azione.



Nel periodo FY25-FY28 gli analisti stimano una crescita progressiva del Valore della Produzione, che passa da 34,75 milioni di euro nel FY25 a 48,55 milioni di euro nel FY28. Tale dinamica è supportata innanzitutto dalla buona visibilità commerciale di cui il Gruppo già dispone: a fine dicembre 2025, Dipietro Group presentava, per le linee di ricavo T&W e OAS, un hard backlog contrattualizzato di circa 50 milioni di euro, con una visibilità fino al 31 dicembre 2027, a cui si aggiungono circa ulteriori 100 milioni di euro di soft backlog, calcolato sulle offerte che hanno raggiunto le prime tre posizioni in short list per l'aggiudicazione. In un business caratterizzato da commesse complesse, tecnicamente articolate e con iter di aggiudicazione strutturati, riteniamo che tale base ordini rappresenti un elemento particolarmente rilevante nel supportare la traiettoria di crescita prevista dal piano.



Nel periodo FY25-FY28 stimano un progressivo miglioramento della redditività operativa, con EBITDA margin in crescita dal 7,8% nel FY25 all'8,9% nel FY28 e EBIT margin dal 5,7% al 7,5% nello stesso orizzonte temporale. Tale dinamica riflette anzitutto la normalizzazione del 2025, anno in cui il Gruppo ha assorbito un temporaneo incremento della base costi a fronte di un rilevante rafforzamento organizzativo e produttivo.



Nel periodo FY25-FY28 stimano una dinamica della Net Financial Position strettamente legata all'evoluzione del capitale circolante e al profilo di esecuzione delle commesse in portafoglio. In particolare, l'ottenimento di finanziamenti nella prima parte del 2026 è funzionale a sostenere il fabbisogno di circolante in una fase di forte avanzamento operativo, caratterizzata da un elevato livello di lavori in corso e dal fisiologico disallineamento temporale tra pagamenti ai fornitori e incassi dai clienti. Tale dinamica permetterà al Gruppo di terminare l'esercizio 2026 con una NFP cash positive pari a 0,61 milioni di euro.

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