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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Frazionale rialzo per il cambio Euro / Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,53%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 176,963. Supporto a 176,023. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 177,903.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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