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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,3%.

Il quadro di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 176,687. Primo supporto individuato a 176,037. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 177,337.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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