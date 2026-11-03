Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
La giornata del 2 novembre chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,11%.
Le tendenza di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,3992. Supporto stimato a 1,3976. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,4008.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)