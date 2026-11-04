Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Modesto guadagno per il Franco rosso crociato contro USD, che avanza di poco a +0,24%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8182. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8242. Il peggioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8156.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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