Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un moderato +0,16%.
La situazione di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,4023. Supporto visto a quota 1,3984. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,4062.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)