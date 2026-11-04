Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un moderato +0,16%.

La situazione di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,4023. Supporto visto a quota 1,3984. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,4062.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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