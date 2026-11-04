Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 3/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,1 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 2,84 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,33 miliardi di azioni, rispetto a 0,3 miliardi precedenti.



Su 748 titoli trattati a Piazza Affari, 421 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 295. Invariate le rimanenti 32 azioni.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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