Heidelberg conferma le stime 2026 e punta a risparmi per 300 milioni entro il 2028

Nel terzo trimestre ricavi in crescita del 10% a 6,4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Heidelberg Materials chiude il terzo trimestre 2026 con una crescita dei ricavi e del risultato operativo, sostenuta soprattutto dalla solidità del mercato europeo e dalla tenuta del Nord America. Il fatturato è aumentato del 10% a 6,413 miliardi di euro, rispetto ai 5,807 miliardi dello stesso periodo del 2025. Il risultato delle operazioni correnti (RCO) è salito del 9% a 1,281 miliardi, contro 1,179 miliardi di un anno prima.



L'amministratore delegato Dominik von Achten ha sottolineato l'accelerazione della crescita, attribuendola anche alla gestione dei costi e dei prezzi e ai continui miglioramenti della produttività.



Efficienza, risparmi aggiuntivi per 300 milioni

Il gruppo ha annunciato l'ampliamento del programma Transformation Accelerator Initiative, che punta a generare ulteriori risparmi per 300 milioni di euro entro la fine del 2028, da realizzare in misura pressoché equivalente nel 2027 e nel 2028.



Heidelberg Materials prevede inoltre di superare già entro la fine del 2026 l'obiettivo iniziale di 500 milioni di risparmi. Il programma si concentrerà soprattutto sull'efficienza operativa e sulle modifiche strutturali, con particolare attenzione alle attività europee.



Acquisizioni e sviluppo internazionale

Prosegue anche l'espansione attraverso acquisizioni. Il gruppo ha firmato un accordo per rilevare le attività di aggregati e asfalto di NCC in Svezia e Norvegia, che comprendono 106 siti per gli aggregati e 44 impianti per la produzione di asfalto.



Sono state inoltre completate le acquisizioni delle attività nei materiali da costruzione di Maas Group in Australia e della quota di maggioranza del 70% nella peruviana Cementos Inka.



Confermate le previsioni per il 2026

Alla luce dei risultati degli ultimi due trimestri, Heidelberg Materials ha confermato le stime per l'intero esercizio. Il risultato delle operazioni correnti è atteso tra 3,40 e 3,65 miliardi di euro, mentre il rendimento sul capitale investito (ROIC) è previsto leggermente superiore al 10%.



Il gruppo conferma inoltre l'obiettivo di mantenere le emissioni nette specifiche di CO2 per tonnellata di materiale cementizio intorno ai livelli dell'anno precedente.



(Foto: Heidelberg Materials/Steffen Fuchs)

Condividi

```