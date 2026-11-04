SIT, ricavi e margini in calo nei 9 mesi. Vede lieve recupero dell'attività nel quarto trimestre

(Teleborsa) - SIT , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha comunicato che i ricavi consolidati dei primi nove mesi 2026 sono pari a 225,8 milioni di euro, in riduzione del 5,1% rispetto allo stesso periodo 2025. Le vendite della Divisione Heating & Ventilation ammontano a 158,3 milioni di euro, con una riduzione del 3,9%, mentre quelle della Divisione Metering ammontano a 63,6 milioni milioni di euro, segnando una riduzione del 6,8%.



L'EBITDA è pari a 25,7 milioni di euro, 11,4% dei ricavi, in riduzione rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (pari a 28,6 milioni, 12% dei ricavi) sia per effetto dei minori volumi che per un mix di vendita sfavorevole rispetto al 2025, incorporando nel 2026 anche l'effetto dei fattori esogeni sull'andamento dei costi di produzione solo parzialmente compensati da riduzione di altri costi operativi. Il risultato operativo (EBIT) è pari a 8,3 milioni di euro, 3,7% dei ricavi, contro un risultato operativo dello stesso periodo 2025 di 9,0 milioni, 3,8% dei ricavi. Gli oneri finanziari netti ammontano a 5,4 milioni di euro (vs 4,4 milioni dello stesso periodo del 2025). L'utile netto è pari a 1,8 milioni di euro, contro 1,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.



Al 30 settembre 2026 l'indebitamento finanziario netto è pari a 137,6 milioni di euro, in riduzione rispetto al valore di fine 2025, pari a 139,3 milioni, e rispetto agli 141,9 milioni del 30 settembre 2025. I flussi finanziari evidenziano una generazione di cassa della gestione operativa di 16,7 milioni di euro, in riduzione rispetto agli 18,8 milioni dello stesso periodo 2025, performance dovuta alla gestione reddituale dove si registra una riduzione di 2,7 milioni mentre l'andamento del capitale circolante rimane sostanzialmente allineato nei due periodi.



SIT prevede per il quarto trimestre 2026 un lieve recupero dell'attività rispetto al trimestre precedente. Le misure di riduzione dei costi già implementate sono attese contribuire alla tenuta della redditività operativa, con un EBITDA margin per l'intero esercizio 2026 previsto in linea con il livello dell'11,4% registrato nei primi nove mesi. Il management si pone l'obiettivo di conseguire un risultato netto positivo per l'esercizio 2026. L'indebitamento finanziario netto a fine 2026, tenendo anche conto degli scenari legati ai mercati di approvvigionamento, è atteso in un intervallo compreso tra 130 e 135 milioni di euro. Il Gruppo prosegue pertanto il proprio percorso di efficientamento, mantenendo una particolare attenzione alla protezione dei margini, alla gestione del capitale circolante e alla sostenibilità finanziaria.

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