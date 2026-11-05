Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Lieve ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in flessione dello 0,46%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8149. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8216. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8126.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```