Fastweb + Vodafone, redditività in aumento nonostante calo ricavi nei 9 mesi

(Teleborsa) - Fastweb + Vodafone chiude i primi nove mesi dell'anno con risultati finanziari in linea con le attese registrando un significativo rallentamento nella contrazione dei ricavi dei servizi core e il miglioramento di altri indicatori operativi e di business per effetto della strategia a valore avviata dalla società.



Al 30 settembre 2026 le connessioni mobili si attestano a 19 milioni 651 mila, in flessione del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso mentre le connessioni di rete fissa sono 5 milioni 450 mila (-2,6%). I ricavi totali al 30 settembre si attestano a 5.262 milioni di euro, in flessione del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.



L'EBITDA after lease expences (EBITDAaL) si attesta a 1.370 milioni di euro (+10,1% su base annua), grazie soprattutto al contributo delle sinergie. Le CAPEX sono a quota 974 milioni di euro, in flessione del 3,7% rispetto al 30 settembre 2025 e l'Operating Free Cash Flow (OpFCF) è pari a 396 milioni di euro. L'adjusted EBITDAaL al 30 settembre è pari a 1.393 milioni di euro (+7,7% rispetto allo stesso periodo del 2025). Le CAPEX adjusted sono a quota a 878 milioni di euro (-6,3% rispetto ai primi nove mesi del 2025) e l'adjusted Operating Free Cash Flow è pari a 515 milioni di euro.



Nel B2C le connessioni mobili si attestano a 15.174 milioni (-3,6%) e le connessioni su rete fissa a 4.350 milioni (-2,8%). I ricavi complessivi del segmento residenziale al 30 settembre si attestano a 2.383 milioni di euro, registrando una flessione del 1,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2025. Prosegue la crescita sostenuta dei servizi beyond the core: al 30 settembre Fastweb Energia ha raggiunto complessivamente 214.000 sottoscrizioni, più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2025 (+125%; +44.000 nel trimestre).



Nel B2B la base clienti mobile al 30 settembre è in crescita, con 4,48 milioni di connessioni (+1,1% su base annua) mentre per il fisso la base clienti è in leggera flessione con 1,10 milioni di connessioni (-2%). I ricavi B2B si attestano a 2.257 milioni di euro (-3,8% YoY).



Al 30 settembre per la divisione Wholesale il numero di connessioni fisse a banda ultralarga fornito a operatori terzi si attesta a 1.283 milioni, in crescita del 20,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In contrazione il numero di connessioni mobili wholesale che si attestano a 4.773 milioni (-40,8%), per effetto della migrazione delle SIM Lyca Mobile e Poste Mobile verso altra rete, un evento previsto e già incluso nelle attese dell'azienda, parzialmente compensato dall'acquisizione di nuovi clienti wholesale mobili. I ricavi totali si attestano a 608 milioni di euro, in aumento del 1% rispetto allo stesso periodo del 2025.



Il processo di integrazione di Fastweb e Vodafone Italia procede secondo i tempi previsti. Pienamente in linea con le previsioni anche la realizzazione delle sinergie che al 30 settembre hanno raggiunto i 265 milioni di euro, confermando il superamento dell'obiettivo di 300 milioni atteso per la fine del 2026. Hanno contribuito in larga parte al raggiungimento del risultato le sinergie derivanti dalla migrazione delle SIM mobili Fastweb su rete Vodafone oltre all'internalizzazione di alcuni servizi forniti da Vodafone Group.



Prosegue l'espansione delle infrastrutture proprietarie dell'azienda, con la rete mobile 5G che raggiunge al 30 settembre il 91% di copertura della popolazione nazionale, +4 p.p. rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Mentre aumenta di 9 p.p. la copertura della rete in fibra FTTH che raggiunge il 63% delle famiglie e delle imprese.

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