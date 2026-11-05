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Germania, ordini industria rimbalzano meno delle attese a settembre

Economia, Macroeconomia, Industria
Germania, ordini industria rimbalzano meno delle attese a settembre
(Teleborsa) - Rimbalzano meno delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di settembre 2026. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi del 4,4% su base mensile dopo il -10,6% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento più sostenuto del 4,6%.

Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano ora in crescita del 3,3% contro il +3,2% segnalato il mese precedente.

Gli ordini dall'estero sono cresciuti del 2,8% a settembre 2026. Nello specifico, gli ordini provenienti dall'area euro hanno registrato un incremento del 4,5%, mentre quelli provenienti da Paesi esterni all'area euro sono aumentati dell'1,6%. Gli ordini dal mercato interno hanno segnato un rialzo del 6,6%.
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