In evidenza BT Group sul listino di Londra

(Teleborsa) - Brilla il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che passa di mano con un aumento del 5,66%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BT Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, BT Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,499 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,369. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,629.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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