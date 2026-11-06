Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Aggressivo ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,53%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE 100, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10.560,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10.751,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10.504,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)