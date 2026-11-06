Milano 9:11
49.941 -1,12%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:11
10.618 -1,52%
25.893 -1,64%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Piccolo passo in avanti per il cross USD contro "Loonie", che porta a casa un misero +0,32%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,4031. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,4076, mentre il primo supporto è stimato a 1,3986.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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