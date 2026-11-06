Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 5/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/11/2026 è stato pari a 4,74 miliardi di euro, in ribasso (-3,83%), rispetto ai precedenti 4,93 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,48 miliardi.



Tra i 836 titoli trattati, 488 hanno chiuso in flessione, mentre 304 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 44 azioni.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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