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Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,35%

L'Indice Hang Seng termina a 24.481,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,35%
Brilla Hong Kong, in aumento del 2,35%, chiude a 24.481,86 punti.
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