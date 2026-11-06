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Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,35%
L'Indice Hang Seng termina a 24.481,86 punti
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06 novembre 2026 - 10.25
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Brilla Hong Kong, in aumento del 2,35%, chiude a 24.481,86 punti.
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