CSG, contratto quadro con l’Esercito USA nell’ambito di un programma da 4,2 miliardi di dollari

Il programma prevede la modernizzazione di sette impianti di produzione di munizioni

(Teleborsa) - CSG, gruppo industriale e tecnologico guidato dal finanziere ceco Michal Strnad, si è aggiudicato un contratto quadro con l’Esercito degli Stati Uniti tramite la sua controllata statunitense MSM North America, diventando così uno dei contraenti selezionati idonei a partecipare alle gare d’appalto per i progetti di ammodernamento degli impianti di produzione di munizioni dell’Esercito degli Stati Uniti.



Il programma quinquennale, con un valore massimo complessivo di circa 4,2 miliardi di dollari, - spiega una nota - prevede la modernizzazione di sette impianti di produzione di munizioni dell’Esercito degli Stati Uniti, compresa la realizzazione di nuove capacità produttive e l’introduzione di tecnologie di produzione avanzate.



L'aggiudicazione fa seguito al progetto "Future Artillery Complex" in Iowa, nell’ambito del quale MSM North America sta eseguendo un contratto con l’Esercito statunitense del valore massimo di 635 milioni di dollari.



"CSG vanta una vasta esperienza nella produzione di munizioni, nonché nello sviluppo e nell’ammodernamento delle capacità produttive industriali. Grazie al nostro elevato grado di integrazione verticale, disponiamo di competenze che coprono l’intera catena produttiva, dai materiali energetici ai prodotti finiti. La nostra capacità di combinare esperienza produttiva, competenza tecnologica e realizzazione di complessi progetti di investimento industriale rappresenta un significativo vantaggio competitivo. La scelta di MSM North America per questo programma dimostra la nostra capacità di applicare tali competenze nel mercato della difesa statunitense, caratterizzato da requisiti estremamente rigorosi." Ha detto Jan Marinov, CEO della Divisione Sistemi di Difesa di CSG.

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