Friends, al via la fusione per incorporazione di P.M.G. Italia: decisione attesa il 28 ottobre

(Teleborsa) - Friends , società con azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, rende noto l’avvenuta approvazione e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano del progetto di fusione per incorporazione, della società interamente partecipata P.M.G. Italia in Friends.



La Fusione, spiega una nota, si colloca nel contesto della più ampia operazione di integrazione delle due realtà, avviato nel mese di aprile 2026 con il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di PMG e volto a rafforzare il coinvolgimento diretto di Friends nel settore della mobilità sostenibile. La Fusione consentirà in particolare di unificare le due strutture societarie, concentrando in capo alla Società l’attività operativa oggi svolta per il tramite della controllata, al fine di perseguire la propria missione e gli obiettivi strategici di sviluppo, con conseguente semplificazione della catena partecipativa, maggiore efficienza gestionale e contenimento dei costi di struttura.



La Fusione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2505 cod. civ. e, pertanto, si applicano le semplificazioni previste dalla normativa applicabile. In particolare, per effetto della Fusione, le quote rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda verranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro e senza conseguente emissione di nuove quote a favore di Friends, che vedrà invece annullata la propria partecipazione diretta in PMG. Inoltre, Friends non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi di PMG una volta perfezionata la Fusione.



La decisione in ordine alla Fusione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione di Friends, fatta salva la possibilità per gli azionisti della Società titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale di chiedere, entro 8 giorni dalla data odierna (i.e. entro il 27 ottobre 2026), che tale decisione venga assunta in sede assembleare.



(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)

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