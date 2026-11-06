Orientamento rialzista per DSM-Firmenich
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Prepotente rialzo per la società scientifica attiva nei settori della bellezza, della salute e della nutrizione, parte dell'AEX, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,49% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 113,3 Euro, con stop loss posto a quota 108,8 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```