Orientamento rialzista per DSM-Firmenich

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Prepotente rialzo per la società scientifica attiva nei settori della bellezza, della salute e della nutrizione , parte dell' AEX , che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,49% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 113,3 Euro, con stop loss posto a quota 108,8 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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