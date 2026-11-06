Svas Biosana, ricavi stabili a 103 milioni al 30 settembre

(Teleborsa) - Svas Biosana ha riportato ricavi al 30 settembre 2026, non sottoposti a revisione legale, sono pari a 103,0 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente (103,4 milioni).



L'andamento dei ricavi nei primi nove mesi dell'anno - spiega la società - riflette dinamiche differenziate tra le diverse linee di attività: la crescita di Mark Medical e Bormia ha compensato in larga misura la flessione registrata da Svas, Farmex e Medical, contribuendo alla sostanziale stabilità del fatturato consolidato del periodo.



Mark Medical registra ricavi per 38,0 milioni (+3,0% rispetto a 36,9 milioni del 2025), mentre Bormia raggiunge 19,2 milioni (+13,6% rispetto a 16,9 milioni).



Complessivamente, le due linee di Business generano ricavi aggregati pari a 57,2 milioni di euro, corrispondenti a circa il 57% del totale.



La linea di Business Svas registra ricavi pari a 17,4 milioni, in diminuzione del 5,4% rispetto a 18,4 milioni del corrispondente periodo del 2025. La linea di Business Farmex realizza invece ricavi pari a 23,2 milioni, rispetto a 26,0 milioni dell'anno precedente, con una flessione del 10,8%.



La linea di Business Medical, specializzata nella produzione e commercializzazione di custom pack e dispositivi medici avanzati, registra ricavi pari a 7,2 milioni, rispetto a 7,4 milioni del corrispondente periodo del 2025, evidenziando una contrazione pari al 2,7%.

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