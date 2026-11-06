Tesmec, Ebitda +14,4% nei nove mesi e confermate previsioni 2026

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026, il Gruppo Tesmec ha realizzato ricavi consolidati pari a 224,6 milioni di euro, in crescita del 16,8% rispetto ai 192,2 milioni al 30 settembre 2025.



L'andamento - spiega l'azienda - riflette la forte accelerazione della divisione Energy, trainata in particolare dal segmento Tesatura, e il progressivo recupero della divisione Trencher. Tali dinamiche hanno più che compensato la fase che interessa il settore Ferroviario, i cui risultati risentono ancora del passaggio tra la conclusione di commesse storiche e l’avvio di nuovi progetti che ha risentito di un contesto caratterizzato da ritardi nell’aggiudicazione di alcune gare.



L’EBITDA si è attestato a 35,9 milioni di euro, in crescita del 14,4% rispetto ai 31,4 milioni di euro al 30 settembre 2025. Il risultato beneficia del forte miglioramento della redditività del settore Energy, il cui EBITDA cresce del 53,6% rispetto ai primi nove mesi del 2025, grazie alla significativa accelerazione del segmento Tesatura, e del progressivo recupero del business Trencher.



Tali fattori hanno consentito di compensare l’attesa temporanea contrazione della redditività della divisione Ferroviaria, ancora interessata da un mix caratterizzato dalla chiusura di vecchie commesse e avvio delle nuove e da una più graduale accelerazione delle attività operative rispetto alle attese iniziali, con effetti attesi principalmente nel quarto trimestre. La marginalità consolidata ha inoltre risentito della maggiore incidenza dei costi logistici e di trasporto derivanti dall’attuale scenario geopolitico. In questo contesto, l’EBITDA margin si è attestato al 16,0%, rispetto al 16,3% del 30 settembre 2025.



L'EBIT è stato pari a 19,6 milioni di euro, in crescita del 24%, mentre l'utile netto si è fissato a 5,0 milioni di euro rispetto alla perdita di 0,7 milioni di euro al 30 settembre 2025, periodo che aveva incorporato un risultato negativo delle attività allora in dismissione pari a 0,4 milioni di euro.



La situazione patrimoniale

L’Indebitamento Finanziario Netto è stato pari a 118,5 milioni di euro includendo la componente IFRS16 (in riduzione di 17,5 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2025 e di 12,0 milioni di euro al 31 dicembre 2025), corrispondenti a 96,4 milioni di euro escludendo la componente IFRS16 rispetto ai 102,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025.



Il portafoglio ordini

Il Portafoglio ordini si è attestato a 515,6 milioni di euro – dei quali 240,5 milioni di euro riferiti al settore Energy (di cui 170,6 milioni di euro riferibili al segmento Energy-Automation e 69,9 milioni di euro riferibili al segmento Tesatura), 192,4 milioni di euro al settore Ferroviario e 82,7 milioni di euro al settore Trencher – in crescita rispetto ai 393,9 milioni di euro al 30 settembre

2025 e ai 416,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025.



Le previsioni

Per l’esercizio 2026, il Gruppo Tesmec conferma le aspettative di crescita dei principali indicatori economici rispetto all’esercizio 2025, con una progressiva accelerazione nel quarto trimestre, e di miglioramento dell’Indebitamento Finanziario Netto rispetto al 30 settembre 2026, Tali prospettive sono supportate dalla visibilità garantita dalle commesse in esecuzione, dalla consistenza del portafoglio ordini e dai favorevoli driver strutturali che caratterizzano i mercati di riferimento del Gruppo.





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