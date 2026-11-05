Nintendo, utile operativo +49% nel semestre. Ma le vendite di Switch 2 rallentano

(Teleborsa) - Nintendo , colosso giapponese dei videogiochi, ha chiuso il primo semestre dell'esercizio fiscale 2027 (aprile-settembre 2026) con ricavi pari a 966 miliardi di yen, in calo del 12,1% rispetto ai 1.099,6 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, quando i conti avevano beneficiato del lancio di Switch 2. L'utile operativo è invece salito del 49,1% a 216,5 miliardi di yen, grazie al maggior peso del software sulle vendite totali e al rimborso, nel primo trimestre, dei dazi statunitensi IEEPA contabilizzati in precedenza tra i costi. L'utile netto attribuibile è cresciuto dell'11% a 220,9 miliardi di yen, pari a 191,63 yen per azione.



Nel semestre Nintendo ha venduto 6,49 milioni di console Switch 2, ma le vendite hanno mostrato un rallentamento: nel trimestre luglio-settembre le unità vendute sono state 2,67 milioni, in calo del 41% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando la console era appena stata lanciata, e in diminuzione anche rispetto ai 3,82 milioni del trimestre precedente. Più solidi i giochi per la nuova piattaforma, che hanno raggiunto 24,49 milioni di unità nel semestre, trainati da Splatoon Raiders (2,42 milioni di copie), Fire Emblem: Fortune’s Weave (1,34 milioni) e Star Fox (1,17 milioni), oltre ai titoli lanciati lo scorso anno come Mario Kart World e Pokémon Pokopia.



Per i prossimi mesi, Nintendo punta ad ampliare la base installata di Switch 2: a ottobre ha lanciato un'edizione speciale della console dedicata ai 40 anni di The Legend of Zelda, insieme a Nintendo Switch Sports Resort, mentre a novembre è uscito The Legend of Zelda: Ocarina of Time e a gennaio è previsto Metroid Ravenous.



La società ha confermato le previsioni per l'esercizio che si chiuderà a marzo 2027, con ricavi attesi a 2.050 miliardi di yen (-11,4%), un utile operativo di 370 miliardi (+2,7%) e un utile netto di 310 miliardi (-26,9%). Il dividendo intermedio è stato fissato a 76 yen per azione, contro i 42 yen dell'anno precedente, mentre la previsione sul dividendo annuo, rivista, è ora di 162 yen.

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