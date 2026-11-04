The New York Times, cresce il numero di abbonati nel terzo trimestre e utile sale a 0,68 dollari per azione

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre i ricavi da abbonamenti esclusivamente digitali di The New York Times Company sono cresciuti del 14,6% su base annua, trainati dall'aumento sia del numero di abbonati esclusivamente digitali, sia del ricavo medio per utente (“ARPU”) relativo al solo segmento digitale. L'azienda ha registrato un incremento netto di circa 420.000 abbonati esclusivamente digitali rispetto alla fine del secondo trimestre 2026, portando il numero totale di abbonati a 13,76 milioni. L'ARPU del segmento esclusivamente digitale è aumentato dell'1,4% su base annua, attestandosi a 9,93 dollari.



I ricavi dalla pubblicità digitale sono cresciuti del 12,0% su base annua, principalmente grazie alla costante domanda da parte degli inserzionisti e all'aumento dell'offerta pubblicitaria. ??I ricavi derivanti da affiliazioni, licenze e altre attività sono aumentati del 6,2% su base annua.



L'utile operativo rettificato è cresciuto del 13,9% su base annua, attestandosi a 149,6 milioni di dollari, con il relativo margine al 19,5%, che mostra un incremento su base annua di circa 80 punti base. L'utile diluito rettificato per azione è stato pari a 0,68 dollari, con un incremento di 0,09 dollari su base annua.



Il commento del presidente e amministratore delegato Meredith Kopit Levien



"Il terzo trimestre ha segnato un’ulteriore fase di solida esecuzione e slancio costante per tutto il gruppo The Times. I nostri risultati hanno messo in luce i vantaggi duraturi della nostra strategia e del nostro modello basato su molteplici flussi di ricavo. La crescita del numero di abbonati è stata sostenuta da un elevato livello di coinvolgimento e fidelizzazione in tutto il nostro portafoglio. Abbiamo incrementato l’utile operativo e generato un solido flusso di cassa disponibile, continuando al contempo a investire in aree di crescita come quella video. In un ecosistema dell’informazione in continua evoluzione, la nostra strategia incentrata sull’abbonamento — basata su un giornalismo creato da persone e su esperienze di prodotto che il pubblico ricerca direttamente e integra nella propria vita — offre vantaggi significativi che, a nostro avviso, si rafforzeranno ulteriormente nel tempo".

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