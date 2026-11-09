Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8209. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8244, mentre il primo supporto è stimato a 0,8174.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)