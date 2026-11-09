Milano 14:55
51.238 +2,37%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
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Londra 14:56
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Francoforte 14:54
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Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un +0,01%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,3434. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3313. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3272.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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