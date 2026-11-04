Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Contenuto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in flessione dello 0,34%.

Il quadro tecnico di breve periodo del CAC 40 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8.083. Rischio di discesa fino a 7.922,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8.243,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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