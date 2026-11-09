Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Seduta in ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un decremento dello 0,81%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice MDAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30.999,6, con il supporto più immediato individuato in area 30.463,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30.284,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)