Milano 14:57
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Dow Jones 6-nov
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Seduta in ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un decremento dello 0,81%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice MDAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30.999,6, con il supporto più immediato individuato in area 30.463,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30.284,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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