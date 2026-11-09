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Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile -0,04%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 158,824, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 157,851. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 159,797.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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