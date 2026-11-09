Francoforte: Infineon, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia hi-tech tedesca , che scambia in rialzo del 4,03%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di chip , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 46,37 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 48,27. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 45,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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