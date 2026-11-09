L'Italia bancaria si fonde, UniCredit corre sola: il trimestre record e la scommessa su Commerz

(Teleborsa) - Mentre mezzo sistema bancario italiano è alle prese con fusioni, integrazioni e rimedi antitrust, UniCredit
sceglie di fare l'unica cosa che, nella lettura di Andrea Orcel
, gli altri al momento non possono permettersi: concentrarsi sui clienti e guadagnare quote
. Il terzo trimestre 2026, definito dalla banca il migliore della sua storia, è la base da cui il CEO ha costruito una conference call lunga e a tratti molto diretta. Ha parlato di Italia, di Germania, di dividendi e anche di Generali. Piazza Affari ha apprezzato: il titolo viaggia in rialzo di oltre il 5%, trascinando anche Commerzbank a Francoforte.Numeri sopra le attese, ovunque
Il punto di partenza sono i conti
. L'utile netto del trimestre si è attestato a 3,26 miliardi, in crescita del 24%
sull'anno precedente e circa il 17% sopra il consensus raccolto dalla banca. I ricavi sono saliti del 12% a 6,9 miliardi, mentre i costi sono scesi dell'1%: una combinazione che porta il rapporto costi/ricavi al minimo record del 32,8%. Il CET1 risale al 15% e l'acconto sul dividendo più che raddoppia a 4,5 miliardi, pari a 3 euro per azione, in pagamento il 25 novembre.
"Presentiamo un'altra serie di risultati record", ha esordito
Orcel, ricordando il cammino del piano Unlocked e la scelta di non accontentarsi alla fine del 2025, quando la banca era già ai vertici europei. "Eravamo in una posizione che la maggior parte avrebbe considerato impossibile da migliorare. Noi l'abbiamo vista diversamente
". Da lì è nato Unlimited. Dopo nove mesi del nuovo piano, l'utile ha già raggiunto l'85% dell'obiettivo annuo e l'ambizione per il 2026 sale a ben oltre 11,5 miliardi prima delle poste straordinarie. Gli obiettivi standalone di lungo periodo, ben oltre 13 miliardi di utile nel 2028 e oltre 15 miliardi nel 2030, saranno rivisti a fine anno
.Sei su sette
Il passaggio più tagliente della call riguarda il mercato domestico. Dopo il passo indietro su Banco BPM
, Orcel aveva promesso che UniCredit avrebbe fatto da spettatore al consolidamento. "Eravamo stati molto chiari sul fatto che dopo BPM saremmo stati un osservatore. So che alcuni non ci hanno creduto". Oggi rivendica quella scelta
, descrivendo "un mercato in cui, delle prime sette banche, sei sono impegnate nell'M&A
, nell'integrazione, nei rimedi antitrust, nel mettere insieme le organizzazioni".
Il ragionamento è semplice. "Ogni CEO vi dirà che c'è M&A e che ne trarrà beneficio. Ma questa volta ci sono sei CEO che devono realizzare integrazioni e generare sinergie
". Chi resta fuori dalla mischia, la seconda banca del Paese, può guadagnare spazio.
E lo sta già facendo. Negli ultimi 15 mesi UniCredit ha assunto circa 1.800 persone nella rete commerciale, pari a un aumento di circa il 15%. "Nessuna banca lo ha mai fatto", ha rivendicato Orcel. Tra agosto 2025 e agosto 2026 la quota sui prestiti, esclusi mutui e altri prestiti alle famiglie, è cresciuta di 130 punti base, oltre 10 al mese, fino a circa il 12,5%. L'obiettivo di medio termine è il 15%, e il CEO si aspetta che il ritmo acceleri: "Semmai, pensiamo che i nostri guadagni mensili di quota nei segmenti target accelereranno
, diciamo dal secondo trimestre del prossimo anno". Alla domanda implicita sul prezzo di questa crescita, la risposta è netta: "Lo stiamo facendo a margini stabili, il che significa che non stiamo comprando quote di mercato".Germania, un'altra storia
Se in Italia il consolidamento è un'opportunità, in Germania Orcel lo racconta come qualcosa di molto diverso. "In Italia c'è un intero mercato che si sta fondendo", ha osservato. "Non vedo le prime sette banche in Germania fondersi". Il mercato tedesco è frammentato e, secondo il CEO, HVB e Commerzbank insieme arriverebbero a malapena al 9% di quota. Le due banche sono inoltre forti in aree diverse
: HVB in Baviera e nel Nord-Est, Commerzbank nel centro del Paese. "Non confondiamo la difesa anti-M&A con la realtà
- ha detto in un altro passaggio - Le due banche sono molto complementari". Orcel ha anche preso
un impegno preciso: "Faremo tutto il possibile per non toccare le reti commerciali di queste due banche, e abbiamo preso un impegno in tal senso".
La tabella di marcia resta in due tempi
. Il via libera della BCE è arrivato a metà ottobre e le autorizzazioni residue sono attese entro fine novembre. Il nuovo assetto di governance è previsto entro il primo trimestre 2027. "Fondamentalmente non c'è integrazione nella fase uno. C'è solo l'applicazione di UniCredit Unlocked". La fusione con HVB verrebbe dopo, e pur aprendo a un'accelerazione chiesta da più parti, il CEO ha fissato
un paletto: "Quindi scordatevi qualunque cosa nel 2027. Ma siamo pronti a farlo più velocemente". Con Commerzbank consolidata, la banca stima per il 2028 un utile per azione ben superiore a 10 euro e una distribuzione per azione ben superiore a 8 euro.Dividendi: niente regali, niente tagli
Agli azionisti Orcel ha offerto
stabilità più che sorprese. "Il payout resterà esattamente lo stesso
, l'80% dell'utile netto", di cui il dividendo cash è la parte intoccabile: "quello che chiamo ordinario, ricorrente, sacrosanto è il 50%". Quanto è già maturato, ha aggiunto, non si tocca: "A meno che non ci siano problemi di tipo Armageddon, non lo cambieremo".
Chi sperava in un aumento delle distribuzioni
sul 2026 dovrà però attendere. Farlo nel primo anno di Commerzbank, in un contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica, "non sarebbe serio
". Il consolidamento porterà inizialmente il CET1 al 13%. "Vogliamo vedere un buon track record della sua risalita, di cui siamo fiduciosi, ma vogliamo vederlo prima di alzare l'asticella".Il capitolo Generali
C'è stato spazio anche per il Leone di Trieste. Orcel ha ribadito
che tra UniCredit e Generali
c'è molto valore da creare, ma ha voluto essere esplicito: "una maggiore cooperazione non richiede il controllo
". L'esempio scelto è industriale più che finanziario: "Abbiamo probabilmente i centri di nearshoring più efficienti e moderni d'Europa", in Romania e Polonia, Paesi in cui Generali è presente come UniCredit. "Potrei pensare a dieci aree diverse in cui, senza una fusione, possiamo avvicinarci". I tempi sono legati al quadro nazionale: "Speriamo che nei prossimi mesi, quando la situazione sulla scena italiana sarà chiara, potremo fare progressi e chiudere un accordo come questo".La rete di sicurezza
Sullo sfondo resta un contesto tutt'altro che tranquillo, con l'inflazione in risalita e la BCE attesa a un nuovo rialzo dei tassi a dicembre secondo gli economisti della banca. Orcel ha rivendicato le difese costruite: 1,5 miliardi di overlay sui crediti in bonis, i più alti tra i concorrenti, costi in calo e la generazione di capitale più alta del settore. "Siamo altamente resilienti anche in un contesto che potrebbe deteriorarsi
e la nostra fiducia si basa su evidenze chiare". Ottimismo, insomma, anche sulla Germania, dove il CEO non nasconde che ci saranno nervosismo e conseguenze. "Per questo siamo ottimisti
", ha detto.