Sparkasse, a novembre acconto sui dividendi 2026 di 16,8 cent

Importo complessivo di circa 10 milioni di euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano ha deciso di procedere alla distribuzione, nel prossimo novembre, di un acconto sui dividendi dell'esercizio 2026 per un importo complessivo pari a circa 10 milioni di euro (circa 16,8 eurocent per azione), al lordo delle ritenute e delle imposte.



Il pagamento dell'acconto è previsto per il 27 novembre, con record date il 19 novembre.



Questo acconto - si legge in una nota - va ad aggiungersi ai dividendi già pagati nello scorso maggio per circa 30,6 milioni di euro, per un totale dividendi 2026 pari a circa 40,6 milioni di euro.



Le parole del presidente

Il presidente Gerhard Brandstatter ha dichiarato: "I risultati del primo semestre confermano il buon andamento economico e

patrimoniale dell’esercizio 2026 e siamo confidenti che l’anno si chiuderà con soddisfazione. Sparkasse intende perciò

fornire ai propri azionisti, attraverso la distribuzione di un acconto sui dividendi 2026, un segnale che siamo sicuri verrà apprezzato,

proseguendo così la prassi avviata nel 2024 e confermata nel 2025".

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