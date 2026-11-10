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Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Discesa moderata per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 9 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 157,593, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 158,382. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 157,249.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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