Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Discesa moderata per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 9 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 157,593, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 158,382. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 157,249.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)