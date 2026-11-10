Gruppo Sella, utile 9 mesi a 204 milioni di euro. Crescono clienti, raccolta e impieghi

(Teleborsa) - Il Gruppo Sella ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto consolidato di 204,1 milioni di euro, rispetto ai 132,2 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno, con un ROE del 13,9%. Tale risultato beneficia di una plusvalenza di 70,3 milioni di euro, connessa all'acquisizione di Hype e all'adeguamento del valore della quota già detenuta dal gruppo alla valutazione della società definita in sede di acquisizione. Escludendo tale effetto, il risultato si è attestato a 133,8 milioni di euro rispetto ai 120,8 milioni di euro di fine settembre 2025 a perimetro confrontabile e senza considerare le componenti non ricorrenti positive registrate lo scorso anno, relative all'adesione all'Opas promossa da Banca Ifis su illimity e alla cessione della controllata Codd&Date, con un ROE del 10,1% in linea con le previsioni del gruppo.



Il margine di intermediazione si è attestato a 953,4 milioni di euro, in aumento del 13,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+10,8% a perimetro confrontabile), riferibile ad una crescita diffusa nei principali ambiti di attività del gruppo. L'ingresso di Hype ha contribuito con ricavi aggiuntivi prevalentemente nel banking e nei sistemi di pagamento. Il margine di interesse è pari a 472,1 milioni di euro, in aumento del 12,6%.



Al 30 settembre 2026, la raccolta globale, al netto dei Pct, ha raggiunto gli 84,6 miliardi di euro, con una crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2025 e dell'11,6% dall'inizio dell'anno. La raccolta netta globale ha continuato ad affluire in modo stabile e continuativo, pari a 7,6 miliardi di euro da inizio anno, di cui 0,3 miliardi riferibili ad Hype, rispetto ai 5,6 miliardi di euro a settembre 2025. Gli impieghi, al netto dei Pct, sono aumentati nonostante la maggiore incertezza del quadro economico generale e l'incremento dei tassi ufficiali di riferimento da settembre, raggiungendo i 13,7 miliardi di euro (+10,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e +6,6% rispetto a fine 2025). I finanziamenti alla clientela continuano a mantenere uno sviluppo prudente e bilanciato con la crescita del gruppo, testimoniato anche dalla dinamica di stabilità del costo del credito. Il Gruppo ha 3,5 milioni di clienti (+116.700 da inizio anno).



Tra i diversi settori di business in cui il gruppo è impegnato, oltre al buon risultato dei servizi bancari tradizionali, compresa la bancassurance danni, si registra l'ottimo andamento dei servizi di investimento, che hanno generato ricavi pari a 203,2 milioni di euro, rispetto ai 174,9 milioni dei primi nove mesi del 2025 (+16,1%), sostenuti dall'incremento dei volumi di raccolta qualificata di fondi e sicav, gestioni patrimoniali e prodotti di investimento assicurativo. I margini complessivi da sistemi di pagamento risultano in calo a 92,4 milioni di euro (-2,9% rispetto a settembre 2025), mentre le piattaforme di Open Finance hanno generato ricavi per 40,7 milioni di euro, in aumento del 9,4% (+4,3% a perimetro omogeneo, per l'ingresso di finAPI e l'uscita di Codd&Date). Il corporate investment banking, con riferimento ai prodotti M&A, Private Debt e Leveraged Finance, ha registrato nei primi nove mesi del 2026 margini pari a 13,2 milioni di euro (+16%) per un totale di 20 operazioni concluse; lo stock di Leveraged Finance e Private Debt è cresciuto del 19,9% attestandosi a 418,5 milioni di euro.

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