Borsa: Londra, apertura +0,74%

Milano 13:15
52.177 +1,51%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:15
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Francoforte 13:15
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In breve, Finanza
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