K+S, nel terzo trimestre ricavi salgono a 934 milioni ma l'Ebitda scende a 108 milioni

Pesa l'aumento dei costi logistici ed energetici

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre, K+S ha riportato ricavi a 934 milioni di euro, in aumento dagli 879 milioni del periodo di confronto 2025.



Una dinamica - come spiega una nota - determinata da ulteriori aumenti di prezzo in entrambi i segmenti di clientela, nonché da volumi di sale disgelante significativamente più elevati.



L'EBITDA ha raggiunto i 108 milioni di euro, rispetto ai 111 milioni di euro del trimestre dell'anno precedente. Il lieve calo è stato principalmente dovuto all'aumento dei costi logistici ed energetici, influenzato da fattori geopolitici, nonché all'interruzione per manutenzione programmata presso lo stabilimento di Bethune in Canada, che, a differenza dell'anno precedente, è stata effettuata interamente nel terzo trimestre. Gli effetti positivi sui ricavi non sono stati sufficienti a compensare completamente tale calo. Nei primi nove mesi, l'EBITDA è aumentato significativamente a 563 milioni di euro (nei 9 mesi 2025 a 421 milioni di euro).



"Nel terzo trimestre abbiamo registrato una solida crescita, nonostante un contesto geopolitico difficile. L'andamento dei prezzi in entrambi i nostri segmenti di clientela è rimasto positivo. Le vendite di fertilizzanti speciali, che ci consentono di ottenere margini più elevati, si sono sviluppate in modo eccellente", afferma Christian H. Meyer, CEO di K+S. "Per l'intero anno, stiamo rivedendo al ribasso le nostre previsioni sull'EBITDA e confermando il nostro obiettivo per il flusso di cassa libero rettificato. I nostri progetti strategici procedono secondo i piani e continuiamo a mantenere una rigorosa disciplina dei costi in tutta l'azienda".



Per l'intero anno 2026, l'azienda tedesca operante nell'industria chimica mineraria prevede ora un EBITDA compreso tra 700 e 750 milioni di euro (previsione precedente: da 680 a 760 milioni di euro; 2025: 613 milioni di euro). L'aumento di 20 milioni di euro nella parte inferiore della previsione si basa sul fatto che lo scenario di domanda precedentemente ipotizzato per la parte inferiore sta perdendo rilevanza a causa delle limitazioni dell'offerta nel mercato globale del potassio. Allo stesso tempo, la parte superiore della previsione è ridotta di soli 10 milioni di euro, poiché un possibile aumento dei prezzi esteri non si è finora concretizzato. K+S ha quindi nuovamente alzato il valore medio della sua previsione.

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