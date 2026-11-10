Poligrafici Printing, utile di 0,9 milioni nei nove mesi. Ricavi in calo a 13,9 milioni

(Teleborsa) - Poligrafici Printing , holding del gruppo Monrif attiva nella stampa di quotidiani attraverso la controllata Centro Stampa Poligrafici (CSP), ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 13,9 milioni di euro. Il dato è in calo di 1,6 milioni rispetto ai 15,5 milioni dello stesso periodo del 2025. Sul fatturato pesano la riduzione, prevista dal contratto, del corrispettivo per la stampa dei quotidiani di QN Media e la fine, da metà febbraio, della commessa per l'edizione bolognese de la Repubblica.



I costi operativi scendono di 0,7 milioni a 7,6 milioni, grazie ai minori consumi di materie prime e alle minori spese di manutenzione. La riduzione è stata in parte assorbita da un aumento dei costi energetici per 0,3 milioni. Il costo del lavoro cala di 0,2 milioni a 3,6 milioni. Il margine operativo lordo si attesta a 2,8 milioni (-0,7 milioni), pari al 21% dei ricavi di stampa. L'utile netto è di 0,9 milioni, in calo di 0,3 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2025.



La posizione finanziaria netta ESMA mostra disponibilità nette per 11,4 milioni, contro un indebitamento di 3,8 milioni a fine settembre 2025. Escludendo l'effetto IFRS 16, le disponibilità salgono a 18,4 milioni, rispetto ai 20,6 milioni di fine giugno. Il dato include il finanziamento alla controllante Monrif, nato dalla conversione dei crediti commerciali verso QN Media nell'ambito della cessione di Editoriale Nazionale a LMDV Capital. Il finanziamento era pari a 17,4 milioni all'origine ed è sceso a 15,6 milioni nel terzo trimestre grazie ai rimborsi di Monrif.



Tra i fatti successivi alla chiusura del trimestre, QN ha chiesto di modificare il formato di stampa dei propri quotidiani. Per garantire la continuità delle pubblicazioni, CSP ha adeguato gli impianti di Bologna e Capalle e ha avviato la produzione nel nuovo formato dal 5 novembre. Il nuovo contratto di stampa, che prevede tra l'altro una durata più lunga, dovrebbe essere firmato entro il 16 novembre. Entro fine dicembre sono attesi anche i rinnovi dei contratti con Gedi News Network e con Corriere Romagna.



La gestione è in linea con le previsioni aziendali. La società avverte però che il calo generalizzato delle tirature e l'aumento dei costi energetici legato alla situazione geopolitica potrebbero incidere sulla redditività futura.



(Foto: © Kapin Krisztin/123RF)

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